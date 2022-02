Am Montag konnte man die Varta-Bären beinahe überall brüllen hören. Schließlich verlor die Aktie zeitweise über fünf Prozent und notierte damit zwischenzeitlich so niedrig wie seit dem zweiten Quartal 2020 nicht mehr. Mit einem solch heftigen Einbruch hatte vor einigen Wochen wohl noch niemand gerechnet. Doch Varta wäre nicht Varta, hätte das Unternehmen nicht eindrucksvoll zurückgeschlagen…

Immerhin schossen die Kurse in den folgenden zwei Tagen mehr als sechs Prozent in die Höhe, ehe es zum Wochenausklang noch einmal minimal in die Knie ging. Doch Varta ist für die Zukunft gut aufgestellt. Schließlich will der Konzern das Know-How aus den Kleinstbatterien nutzen, um den lukrativen ...

