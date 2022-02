Bei Valneva bahnt sich der ganz große Durchbruch an. Denn wie das Unternehmen jüngst vermeldete, sind die ersten Auslieferungen des Impfstoffs VLA2001 bereits für den April geplant. Sollten also die zuständigen Behörden die Zulassungen für den Totimpfstoff erteilen, könnte alles ganz, ganz schnell gehen. Angekündigt waren diese Zulassungen für das erste Quartal.

Abnehmer für den Impfstoff gibt es bereits reichlich. Schließlich hat Valneva in den vergangenen Monaten zahlreiche Liefervereinbarungen abgeschlossen, sodass es mit dem Ausliefern sofort losgehen kann. An der Börse ist diese Nachricht noch nicht so richtig angekommen. Denn nach einem äußerst schwachen Donnerstag ...

