Meine Lieben, do you wanna lovemore? Dann werdet bitte Teil eines schönen Projektes über die Liebe! THE WORLD NEEDS YOU! Join the "Lovemore Revolution" Wie wir alle wissen, gibt es nicht nur eine, sondern unendlich viele Arten der Liebe zwischen zwei oder mehrere Menschen. Und auch Geschlechter und Ausdrucksformen. Und das ist wunderschön. Leider sind aber in unserer Gesellschaft bekanntlich noch immer nicht alle Arten der zwischenmenschlichen Liebe und Ausdrucksweisen gleichermaßen akzeptiert. Das möchte ich gerne gemeinsam mit euch ändern! Und es geht um mehr als um Akzeptanz, denn wir sind viele. wir sind wundervoll. Eine Bereicherung. Wir sind das Leben. Diversity is beautiful und so are you. Deswegen, meine Lieben, ...

