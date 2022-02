Der Impfstoff-Entwickler Valneva hat, wie bereits im Dezember in einer Aussendung avisiert, eine Forschungs- und Entwicklungsförderung von bis zu 20 Mio. GBP durch Scottish Enterprise erhalten. Valneva-CEO Thomas Lingelbach: "Vom einzigen inaktivierten COVID- 19-Ganzvirus-Impfstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung in Europa bis hin zum weltweit am weitesten fortgeschrittenen Chikungunya-Impfstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung wird die Investition von Scottish Enterprise den Fortschritt im gesamten Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Valneva unterstützen - sowie Arbeitsplätze und Wachstum in Schottland bringen." Die Investition von Schottlands nationaler Wirtschaftsförderungsagentur besteht aus zwei Zuschüssen, die voraussichtlich in den nächsten drei ...

