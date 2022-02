Die Deutsche Lufthansa war naturgemäß einer der größten Verlierer der Pandemie, doch jetzt kommt der Kranich so langsam wieder in Schwung. Denn wie soeben bekannt wurde, verzichtet die Airline auf die geplanten Entlassungen von Piloten, da die Nachfrage nach Flügen wieder deutlich anzieht. Die Lufthansa ist optimistisch, den Krisenmodus in Kürze verlassen zu können.

Der Aktie verhilft die Ankündigung heute zu einem positiven Wochenstart. Vorbörslich notiert der Kurs fast zwei Prozent im Plus. Damit sieht es jetzt ganz danach aus, dass die Lufthansa in Kürze einen neuen Angriff auf die Jahreshochs startet. Diese hatte die Airline erst in der Vorwoche bei Kursen von 7,90 Euro ausgelotet. ...

