Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für Andritz und erhöhen das Kursziel von 60,0 auf 61,0 Euro. Bei Wienerberger bleiben die Erste-Experten auf Akkumulieren, heben aber auch hier das Kursziel an, und zwar von 35,0 auf 37,0 Euro. Kepler Cheuvreux bestätigt das "Buy" für DO & CO und erhöht das Kursziel von 96,0 auf 100,0 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...