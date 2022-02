Hoffnung auf friedliche Lösung beim Konflikt um die Ukraine. Amerikaner feiern Presidents' Day. Der US500 erholt sich am Montag und steuert auf die 200-Tage-Linie zu, da berichtet wurde, dass US-Präsident Joe Biden bereit sei, sich mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu treffen. Das vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagene Gipfeltreffen könnte die Spannungen in der Ukraine entschärfen. In der Vorwoche schloss der marktbreite Index die zweite Woche im Minus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...