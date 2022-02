Der Energiekonzern Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018) will der Hauptversammlung am 8. Mai 2022 eine Dividendenausschüttung von 0,07 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen. Im Vorjahr wurden 1,37 Euro ausgeschüttet. Die geplante Ausschüttung für 2021 entspricht der Mindestdividende gemäß Aktiengesetz, wie am Montag berichtet wurde. Uniper legt angesichts der anhaltenden hohen Volatilität an den Energiemärkten, der geopolitischen Lage und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...