Die Novomatic AG lädt zum Rückkauf ihrer 500 Mio. Euro 1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0). Das Rückkaufangebot dient laut Novomatic der Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten und der Optimierung der Nutzung verfügbarer Geldmittel. Das Rückkaufangebot erfolgt in einem Gesamtnennbetrag von insgesamt 150 Mio. Euro oder einem Betrag, den die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen festlegt, zu einem Anleihekaufpreis von 100 % pro Anleihe zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Inhaber können ihre Anleihe mit Beginn von heute, 21. Februar 2022, bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 3. März 2022 zum Rückkauf andienen.

