Josef Obergantschnig, Obergantschnig Financial Strategies GmbH, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Start: Österreichischer Leitindex ATX (1991)2. Einführung elektronisches Handelssystem XETRA (1999)3. Ludwig van Beethoven war einer der ersten Aktionäre an der Wiener Börse4. Gründung der Börse durch Maria Theresia (1771)5. Börsengang Porr AG und Wienerberger (älteste Notierungen aus dem Jahre 1869) Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter ...

