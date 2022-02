Die OMV nimmt eine Flächen-Photovoltaikanlage in der Lobau in Betrieb. Die Investitionssumme der OMV liegt bei rund 4,5 Mio. Euro. Der erneuerbare Strom wird direkt in das OMV Netz eingespeist und deckt mit 7 GWh rund 45 Prozent des jährlichen Energiebedarfs des OMV Tanklagers Lobau. Marco Falchetto wird Vorstand bet-at-home.com. Er war bereits bei Online-Sportwetten- und Online-Casino-Unternehmen, wie etwa bwin, tätig. Franz Ömer und Michael Quatember scheiden aus dem Vorstand aus. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.02.)

