Aktien: Biontech will expandieren - Aktie fällt weiter

Anzeige / Werbung Mit der Entwicklung eines auf der neuartigen mRNA-Technologie basierenden Impfstoffs gegen Covid-19 verdient Biontech Milliarden. Mit dem Geld will Biontech expandieren - in die Krebsforschung. Die Aktie fällt dennoch. Mit seinem Covid-19-Vakzin ist das deutsche Biotechnologieunternehmen Biontech reich und bekannt geworden. Doch die Möglichkeiten scheinen mit der endemischen Situation ausgereizt, weshalb in naher Zukunft die Haupteinnahmequelle des Unternehmens einbrechen könnte. Biontech reagiert. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie das an der Nasdaq notierte milliardenschwere Unternehmen mitteilte, setzt man nun auf mRNA-basierte Immuntherapie-Mittel gegen Krebs. Bis 2027 sollen bereits mehrere Mittel auf den Markt gebracht werden. Man forsche in diesem Zusammenhang auch an einer Zelltherapie gegen Hodenkrebs, hieß es. "Wenn die Technologie bei der Behandlung von Hodenkrebs funktioniert und entsprechend von den Behörden als Therapie zugelassen wird, können wir den Ansatz wahrscheinlich schneller auf andere Indikationen ausweiten", erklärte Aufsichtsratschef Helmut Jeggle. Biontech hatte als erstes Unternehmen weltweit einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Der Schlüssel zum Erfolg war die neuartige mRNA-Technologie. Mit Moderna und Curevac sind zwei weitere Unternehmen auf diesem Gebiet aktiv. Biontech-Aktie vor weiterem Absturz? Die Aktie von Biontech bleibt weiter im Abwärtstrend und nähert sich wieder dem Jahrestief bei rund 135 Dollar an. Der MACD (Momentum) steigt leicht, kommt aber nicht aus dem negativen Bereich heraus. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn der Widerstand bei rund 183 Dollar übersprungen wird. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )