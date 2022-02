- Putin erkennt die Unabhängigkeit der Republiken Donezk und Luhansk an. - Russischer RTS stürzte gestern um 13,21% angesichts der drohenden Sanktionen ab. - Die Vereinigten Staaten kündigten an, dass sie zusammen mit ihren Verbündeten neue Sanktionen gegen Russland verhängen werden. - Medienberichten zufolge ist die russische Armee bereits in die Separatisten-Republiken eingerückt. - Russland plant die Einrichtung ...

