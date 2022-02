Die britische Hotelkette InterContinental Hotels Group (ISIN: GB00BHJYC057) wird eine Zwischendividende in Höhe von 85,9 US-Cents (ca. 0,76 Euro) an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 17. Mai 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 31. März 2022. Beim derzeitigen Aktienkurs von 60,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,26 Prozent. Im März 2020 wurde die Zahlung einer Dividende ausgesetzt, ...

