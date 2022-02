Der Rohölpreis der Sorte Brent Crude Oil befindet sich seit Monaten im Höhenflug! Angeheizt durch die zunehmende Kriegsangst in der Ukraine könnte es durchaus sein, dass wir heute oder in den nächsten Handelstagen über die 100 US Dollar Marke klettern. Im Chart unten ist der Aufwärtstrend visualisiert. Solange sich der Kurs über der schwarzen Aufwärtsgeraden bewegt, ist der Trend vollkommen intakt. Offene Longpositionen würden wir knapp unter der 90er Marke mit einem StopLoss absichern! Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...