Deutschland hat Schritte unternommen, um das Genehmigungsverfahren für die russische Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen, teilte Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit, nachdem der Kreml zwei abtrünnige Regionen in der Ostukraine offiziell anerkannt hatte. Scholz sagte, Deutschland werde die Anerkennung der abtrünnigen Regionen in der Donbass-Region nicht akzeptieren und dass die deutschen Politiker die Situation neu bewerten müssten, "insbesondere in Bezug auf Nord Stream 2", berichtete Reuters. ...

