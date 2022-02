Robert Machtlinger, FACC AG, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Börsengang FACC AG 2014 2. BAWAG: 2017 größter Börsengang der österreichischen Geschichte3. 20.03.2018: Allzeithoch der FACC-Aktie mit 24,3 EUR4. 9. Juli 2007: ATX-Alltime-High5. 1771: Gründung der Wiener Börse Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 . (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb ...

