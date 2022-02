Die Zuspitzung der Ukraine-Krise hat beim weltgrößten Gasproduzenten für einen massiven Einbruch an der Börse gesorgt. Die drohenden Sanktionen des Westens führen jedoch sehr wahrscheinlich dazu, dass die Zertifizierung der Pipeline Nord Stream 2 auf den letzten Metern noch platzt. Das wäre natürlich ein brutaler Schlag ins Kontor von Gazprom. Dementsprechend befindet sich die Aktie quasi im freien Fall.

Vor dem Wochenende notierte der Energiekonzern noch knapp unterhalb der 8-Euro-Marke. Die Bullen hatten das Zepter in der Hand. Doch in den vergangenen drei Tagen kam es dann zu massiven Kursverlusten, die gestern in einem Abschlag von mehr als elf Prozent gipfelten. Heute Morgen schlug der Kurs dann im frühen ...

