Der weltweit größte Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026) will die Dividende um 12,2 Prozent von 9,80 Euro auf 11 Euro je Aktie erhöhen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 257,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,27 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 28. April 2022 statt. Seit dem Jahr 1970 gab es keine Dividendenkürzung mehr. ...

