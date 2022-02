Für den weltgrößten Gasproduzenten kommt es derzeit knüppeldick. Das Unternehmen ist regelrecht zum Spielball im Machtkampf zwischen Putin und der westlichen Welt geworden. Um den russischen Staatschef weiter unter Druck zu setzen, wurde in Deutschland nun die Zertifizierung der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 ausgesetzt. Das bringt den ohnehin schon wankenden Aktienkurs noch weiter unter Druck.

Die vergangenen vier Tage waren allesamt von massiven Kursverlusten bei Gazprom geprägt. Allein am Montag verlor der Kurs mehr als elf Prozent. Insgesamt verlor der Kurs in diesem Zeitraum rund 25 Prozent an Wert und schlug gestern im Tagesverlauf zwischenzeitlich ...

