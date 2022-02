Nur eine Richtung kennt heute Paion. Die Aktie schießt nämlich um rund fünf Prozent nach oben. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Paion-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 1,23 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Immerhin steht dieser Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...