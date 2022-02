Westen verhängt erste Sanktionen gegen Russland. Der US500 hat die Verluste dieser Woche größtenteils wett gemacht, nachdem der Index gestern an der wichtigsten Unterstützung der vergangenen fünf Monate abgeprallt war. US-Präsident Joe Biden kündigte gestern Sanktionen gegen Russland an, und Deutschland stoppt die Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 - eine Reaktion auf die russischen Truppen, die in zwei separatistische Regionen der Ukraine beordert wurden. Einige Marktbeobachter sehen ...

