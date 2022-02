Während die Börsen rund um den Globus seit Tagen unter der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts leiden, zeigt sich der französischen Impfstoffhersteller Valneva extrem robus. Nach der kräftigen Rallye gestern schießen die Kurse auch heute weiter in die Höhe. Sind das schon Insider-Käufe, die hier auf eine baldige Zulassung des Impfstoffs VLA2001 spekulieren?

Fakt ist, dass Valneva die Zulassung für das erste Quartal 2022 angekündigt hatte. Geht es nach dem Kursverlauf könnte es nun in Kürze soweit sein. Denn den Abschlag vom Montag in Höhe von rund zehn Prozent haben offenbar zahlreiche Investoren genutzt, um sich mit Valneva-Aktien einzudecken. So schossen die Kurse gestern mehr als acht Prozent ...

