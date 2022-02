Europäische Aktienmärkte handeln höher DE30 testet den Bereich um 15.800 Punkte Quartalsergebnisse von Puma und Telefonica Deutschland Die europäischen Aktienindizes notieren am Mittwoch leicht im Plus. Die Märkte haben die neuen Sanktionen der westlichen Länder gegen Russland weitgehend ignoriert. Die Welt wartet nun darauf, was als Nächstes kommt - wird Russland weiter auf ukrainisches Territorium vordringen oder wird es das vorläufige Ende sein (wie 2014). Die Aktien in Europa machen einen Teil der jüngsten Verluste wieder wett, notieren aber im Vergleich zum Schlusskurs der letzten Woche weiterhin niedriger. Quelle: ...

