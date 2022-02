DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages zum Geburtstag des Kaisers geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:04 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.321,00 +0,5% -9,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.977,75 +0,8% -14,4% Euro-Stoxx-50 4.020,22 +0,9% -6,5% Stoxx-50 3.688,71 +0,6% -3,4% DAX 14.778,66 +0,6% -7,0% FTSE 7.524,29 +0,4% +1,5% CAC 6.851,29 +0,9% -4,2% Nikkei-225 0,00 0% -8,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 165,66 -0,04

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,46 91,91 -0,5% -0,45 +22,9% Brent/ICE 96,65 96,84 -0,2% -0,19 +24,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.894,63 1.898,61 -0,2% -3,99 +3,6% Silber (Spot) 24,12 24,12 -0,0% -0,00 +3,5% Platin (Spot) 1.083,19 1.079,35 +0,4% +3,84 +11,6% Kupfer-Future 4,52 4,51 +0,2% +0,01 +1,2%

Die Ölpreise zeigen sich nach den Sieben-Jahreshochs am Vortag mit leichten Abgaben. Die erste Welle der US-amerikanischen und europäischen Sanktionen gegen Russland werde die Ölversorgung wahrscheinlich nicht beeinträchtigen, heißt es. Die Preise waren am Dienstag zunächst sprunghaft gestiegen, weil man befürchtete, dass die Sanktionen gegen Russland die Energieversorgung beeinträchtigen könnten. Die USA machten jedoch deutlich, dass die bereits beschlossenen und möglicherweise noch zu verhängenden Sanktionen nicht auf Öl- und Gasströme abzielen werden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Damit dürfte es zu einer Erholung von den Vortagesverlusten kommen. Der S&P-500 war am Dienstag zudem in den Korrektur-Bereich gerutscht, nachdem er vom jüngsten Hoch um mehr als 10 Prozent gefallen ist. Die Schlagzeilen zum Ukraine-Russland-Konflikt bestimmen zwar weiter den Markt, jedoch sind die Blicke auch auf die anstehende Zinswende in den USA gerichtet. Es stelle sich dabei vor allem die Frage, welche Auswirkungen die jüngsten geopolitischen Entwicklungen und die weiterhin steigenden Energiepreise, die die Inflation zusätzlich anheizen, auf die Entscheidungen der US-Notenbank haben werden, heißt es. Eine Lösung des Ukraine-Russland-Konflikts scheint derzeit nicht in Sicht. Sowohl das geplante Treffen der Außenminister aus den USA und Russland als auch ein Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurden abgesagt. Am Vortag hatten neben den USA und der EU noch weitere Länder Sanktionen gegen Russland verhängt. Daneben liefert die Berichtssaison weiter Impulse. Vor Handelsbeginn wird unter anderem der Einzelhandelskonzern Lowe's Quartalszahlen veröffentlichen. Nach der Schlussglocke sind die Blicke dann vor allem auf die Ergebnisse von Ebay gerichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis

18:30 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 4Q

22:03 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten bis Mittwochmittag weitgehend an den Gewinnen fest. Auf die dramatische Eskalation des Ukraine-Konflikts mit der russischen Anerkennung der Separatistengebiete und der Entsendung von Truppen hat der Westen wie angekündigt mit Sanktionen gegen Moskau reagiert. Doch die fallen nach Einschätzung von Marktakteuren eher verhalten aus. Einer der Hauptverlierer der Entwicklung um die Ukraine und Russland sind Uniper. Die Aktien fallen um 5,4 Prozent. "Nach den Liquiditäsproblemen durch Margin Calls bei ihrem Hedging kommt das zu einem ungünstigen Zeitpunkt", sagt ein Händler mit Verweis auf die Ankündigung, deutlich in die Kraftwerke der russischen Tochter Unipro investieren zu wollen. Strategisch sei dies sicherlich richtig, doch mache dies Uniper empfindlicher gegenüber möglichen Verschärfungen der Sanktionen. Für Munich Re geht es um 2,2 Prozent nach unten. Durchwachsen seien die Ergebnisse im Schlussquartal 2021 ausgefallen, so die LBBW. Henkel liegen 3,8 Prozent im Plus. Der Markt honoriere bei den endgültigen Geschäftszahlen, dass die EBIT-Marge nicht gefallen sei, heißt es. Hensoldt (+8,4%) hat im Geschäftsjahr 2021 die Prognose für alle relevanten Kennziffern erreicht oder übertroffen und ihre Marktposition weiter ausgebaut. Die Jahreszahlen des Automobilkonzerns Stellantis (+5,6%) werden am Markt freundlich aufgenommen. Für die Aktie von Flatexdegiro geht es um 19 Prozent nach oben. Kurstreiber ist ein Bloomberg-Bericht, dem zufolge sich laut informierten Kreisen Private-Equity-Firmen für den Onlinebroker interessieren. Puma reagieren schwächer auf die endgültigen Geschäftszahlen. Der Ausblick liege unter der Schätzungen, heißt es am Markt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:39 Uhr Di, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1343 +0,1% 1,1340 1,1340 -0,2% EUR/JPY 130,56 +0,2% 130,46 130,42 -0,2% EUR/CHF 1,0433 -0,0% 1,0447 1,0440 +0,6% EUR/GBP 0,8350 +0,2% 0,8327 0,8344 -0,6% USD/JPY 115,12 +0,0% 115,03 115,01 0% GBP/USD 1,3586 +0,0% 1,3616 1,3589 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,3130 -0,2% 6,3117 6,3225 -0,7% Bitcoin BTC/USD 38.828,66 +2,4% 38.717,33 37.655,44 -16,0%

Der Euro steigt mit einer nachlassenden Risikoaversion. Die westlichen Russland-Sanktionen fielen bescheiden aus, heißt es im Handel. Die UBS hält die makroökonomischen Auswirkungen daher für überschaubar. Mit der steigenden Risikoneigung zieht auch der Euro an. Einen kleinen Schub erfährt die Gemeinschaftswährung durch die Inflationsdaten. Diese befeuerten die Zinsdebatte nicht mehr zusätzlich, änderten aber an der Erwartungen einer Zinswende durch die Europäische Zentralbank auch nichts, heißt es im Handel. Die Inflation in der Eurozone hat im Januar ein Rekordhoch markiert.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den starken Verlusten am Vortag haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch mit Aufschlägen präsentiert. Teilnehmer sahen die Märkte in einem abwartenden Modus mit Blick auf die weiteren Entwicklungen in der Ukraine-Krise, nachdem Moskau am späten Montag die "Volksrepubliken" in der Ostukraine anerkannt hat. Zugleich will Russland Truppen in die umkämpften Separatistengebiete entsenden. Solange es nicht zu einem "großen" Krieg komme, sei eine Stabilisierung der Börsen denkbar, hieß es. Zuversichtlich stimme auch das einheitliche Auftreten des Westens bei den Sanktionen und die Tatsache, dass diese noch überschaubar seien. Vereinzelt gab es auch Stimmen, die aufgrund der verschärften Krise einen großen Zinsschritt der US-Notenbank im März nun in Zweifel ziehen. Dennoch gehe die Sorge vor steigenden Preisen von Öl, Getreide und anderen Rohstoffen um. Am chinesischen Markt stand weiter die Regulierung des Technologiesektors durch Peking im Blick.

CREDIT

Das Risiko wird am CDS-Markt am Mittwoch niedriger eingestuft, nachdem die Sanktionsmaßnahmen von EU und USA gegen Russland mehrheitlich als "im Rahmen" eingestuft worden sind. In der Folge entspannen sich die CDS-Spreads leicht von ihrem Jahreshöchststand, nachdem der Index iTraxx Crossover zwischenzeitlich die Marke von 350 Basispunkten überschritten hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HENKEL

will für das abgelaufene Jahr eine unveränderte Dividende von 1,85 Euro je Vorzugsaktie zahlen. Die Dividende selbst war unterhalb der Erwartungen. Analysten im Vara-Research-Konsens hatten im Schnitt mit einer Dividende von 1,87 Euro je Aktie gerechnet.

MUNICH RE

Der Rückversicherer hat sein Gewinnziel 2021 dank eines soliden Schlussquartals übertroffen. Die Aktionäre können sich über eine deutlich höhere Dividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm freuen. Für das laufende Jahr stellt der DAX-Konzern ein weiteres Gewinnwachstum in Aussicht.

PUMA

will für 2021 nach überproportionalen Gewinnsteigerungen eine deutlich höhere Dividende zahlen. Für 2021 soll die Dividende auf 0,72 Euro steigen von 0,16 Euro im Vorjahr. Die Dividende ist damit signifikant höher als die Factset-Konsensprognose von 0,58 Euro je Aktie.

HENSOLDT

Der Sensorspezialist und Rüstungskonzern ist im vergangenen Jahr operativ weiter profitabel gewachsen und hat seine Verschuldung stärker gesenkt als erwartet. Für 2022 rechnet Hensoldt mit einer anhaltend positiven Geschäftsdynamik, die für Rückenwind bei Umsatz und Gewinn sorgen soll.

HOCHTIEF

