Wolfgang Matejka, Matejka & Partner Asset Management GmbH, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. jeder Short Squeeze2. Wolford: Anruf eines Schweizer Investors: "Sie haben da so ne Sex-Aktie. Wieviele Aktien muss man kaufen um den Kalender zu bekommen? hat 120k gekauft3. Wenn im Dezember nichts mehr los war wurden früher über Schirme alternative "Aktien" gehandelt: Schwedenbomben, Mozart-Kugeln, zuletzt ein Kamel4. als die Volksbank ihre 8000 Schwedenbomben die sie zuvor short gegangen war an die Börse liefern musste5. Als der Kammerjäger kam, weil die 2500 Mozart Kugeln unterm Börsetisch auch den Mäusen geschmeckt hatten Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit ...

