Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Silber Philharmoniker 1/1 -0,11% auf 28,52, davor 5 Tage im Plus (2,7% Zuwachs von 27,8 auf 28,55), Bawag +1,17% auf 51,7, davor 5 Tage im Minus (-8,09% Verlust von 55,6 auf 51,1), Goldbarren (1000g, philoro) -0,15% auf 54111,6, davor 4 Tage im Plus (2,49% Zuwachs von 52877,1 auf 54195,5), Goldbarren (250g, philoro) -0,15% auf 13583, davor 4 Tage im Plus (2,49% Zuwachs von 13274 auf 13604), Goldbarren (100g, philoro) -0,15% auf 5451,89, davor 4 Tage im Plus (2,47% Zuwachs von 5328,44 auf 5460,28), Goldbarren (1oz, philoro) -0,15% auf 1712,48, davor 4 Tage im Plus (2,45% Zuwachs von 1674,08 auf 1715,09), UBM +0,49% auf 40,7, davor 4 Tage im Minus (-6,9% Verlust von 43,5 auf 40,5), Agrana +0,24% auf 16,84, davor 4 Tage im Minus (-1,75% Verlust von 17,1 auf ...

