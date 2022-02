Geheim-Tipp: 10-JAHRES-HOCH! Alle wollen das High-Tech Metall Zinn! Nachfrage explodiert & diese Aktie bald auch!

Anzeige / Werbung

LUKRATIVE ZINN-PERLE GEFUNDEN! Aus Zeitgründen heute nur eine schnelle Kurz-Vorstellung! Es gibt nur eine Handvoll Rohstoff-Firmen, die im wichtigen Zinn-Sektor aktiv sind und wir haben einen Top-Kandidaten entdeckt…

Explosive NEU-VORSTELLUNG im Boom-Sektor Zinn:

Zeitkritische Kurzvorstellung: Die dramatisch gefallenen Levels der LME-Zinnbeständen und wachsende Industrie-Nachfrage sprechen für weiter explosive Zinnkurse! Jetzt die richtige Aktei ins Depot legen!

Der Fokus unserer Neu-Entdeckung liegt auf erstklassige Zinnprojekte in Australien/Tasmanien.

VON ANFANG AN DABEI: Börsenwert aktuell nur 17 Mio. CAD und die noch völlig unbekannt. Börsenneuling seit Januar 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie, dass Zinn in den letzten 12-24 Monaten zu den Top Performern im gesamten Rohstoffsektor gehört? Der Preis des wichtigen Industriemetalls stieg allein seit Januar 2021 von 21.034 USD auf aktuell 44.150 USD pro Tonne auf ein frisches 10 Jahres-Hoch.

Das ist ein deutlicher Anstieg um mehr als 100%! Grund dafür liegen in den dramatisch sinkenden Lagerbeständen an der LME (London Metal Exchange)

Quelle: www.westmetall.com

Und der Aufwärtstrend des Zinnpreises dürfte sich in den nächsten Jahren beschleunigen, da die Angebotsseite (Minenproduktion) nicht schnell genug der starken Nachfrage angepasst werden kann.

So hat die "International Tin Association' in einer ihrer letzten Stellungnahmen folgendes veröffentlicht:

"Die Zinn Fundamentaldaten bleiben stark. Die mittel- bis langfristigen Nachfrageaussichten sind sehr positiv, da Zinn beginnt, sich aus dem Würgegriff der Miniaturisierung der Elektronik zu befreien und die nächste Welle des Klimawandels und technologiegetriebene Marktchancen zu erwischen. Auf der Angebotsseite wird erwartet, dass neue Zinnprojekte mit einer Jahresproduktion von 50.000 Tonnen Zinn-Konzentrat bis 2025 auf den Markt kommen. Viele befinden sich jedoch in einem frühen Entwicklungsstadium, während andere aufgrund des Rückgangs der Zinnpreise auf Eis gelegt wurden. Wir prognostizieren den realen Anstieg deutlich geringer. Infolgedessen erwarten wir, dass der Markt für raffiniertes Zinn nach 2023 in ein erhebliches Defizit eintreten wird."

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 328.400 Tonnen Zinn verarbeitet, davon stammen ca. 30% aus recycelten Quellen.

Durch die weltweite Elektrifizierung wird knapp 50% des verbrauchten Zinns als Lötmittel verwendet.

Zinn ist aber nicht nur ein reines Industriemetall, Fachleute erwarten eine explosive Nachfrage gerade aus dem Energie- und Technologiebereich. Es gibt unzählige neue Anwendungsgebiete für Zinn im Bereich Elektroautos, Energie-Speicherung und Robotik.

Quelle: https://www.internationaltin.org

Doch die westlichen Länder haben ein enormes Problem ihre Versorgung aus politisch stabilen Ländern zu gewährleisten.

So kommen ca. 75% der Primärproduktion aus China, Indonesien, Myanmar, Thailand und der Demokratische Republik Kongo (DRC).

Und gerade aus diesen Ländern kamen in den letzten Monaten diverse beunruhigende Nachrichten für die industriellen Endabnehmer:

Indonesien , der weltweit zweitgrößte Produzent von Zinn nach China, kündigte im November 2021 an, dass es bis 2024 keine Exporte mehr geben könnte.

Von 2012 bis 2020 entwickelte sich Myanmar zu einem bedeutenden Zinnproduzenten, aber die jüngsten politischen Unruhen haben zu einem starken Rückgang des Angebots geführt.

China hortet Zinn, um seine elektronische Industrie einfuhrunabhängig zu machen.

Wir haben uns den Zinnsektor in den letzten Monaten intensiv angesehen und eine noch absolut unbekannte Firma identifiziert.

Uns war es sehr wichtig, dass sich die Konzessionsflächen in einem bergbaufreundlichen und politisch sicheren Land befinden und das Unternehmen von einem erstklassigen Geologen- und Management-Team geleitet wird, die in der Vergangenheit enormen Shareholder-Value generiert haben!

Und wir sind tatsächlich fündig geworden

* Unser Zinn-Geheimtipp ist: TinOne Resources *

TinOne Resources Inc. (WKN: A3DB9U) ist ein gut finanziertes Bergbau-Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada.

Das neu aufgestellte Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein Portfolio aus extrem aussichtsreichen und bisher wenig erkundeten Zinnprojekten zusammenzustellen und durch moderne Explorationsarbeiten weiterzuentwickeln.

Das Management setzt dabei auf Projekte in bergbaufreundlichen und politisch sicheren Regionen. So liegen die 5 Projekte von TinOne Resources alle in Australien.

Die Flaggschiff-Projekte sind "Great Pyramid Tin Project" und "Aberfoyle Tin Project". Beide liegen in Zinn-Bergbauregionen mit langer historischer Produktion in Tasmanien.

TinOne Resources Inc. (WKN: A3DB9U) wird von einem Team erfahrener Branchenexperten mit Fachwissen in den Bereichen Exploration, Unternehmensfinanzierung und Minenerschließung geführt und ist erst seit dem 04. Januar 2022 an der kanadischen TSXV Börse notiert. Unterstützt wird Tin One Resources auch von der renommierten Venture Capital Firma Inventa Capital.

Besuchen Sie gerne die Webseite des Unternehmens, um sich tiefer zu informieren: https://tinoneresources.com/

Da es im Zinnsektor nur eine Handvoll Unternehmen gibt und die LME-Zinnbestände (aktuell nur 2.275 Tonnen!!) dramatisch niedrige Niveaus erreicht haben, möchten wir Ihnen schnell diese erste Kurzvorstellung zur Verfügung stellen!

Eine ausführliche Vorstellung dieser lukrativen Explorations-Story folgt in Kürze!

Kurze Zusammenfassung & Kaufargumente

Sie haben nun die seltene Möglichkeit bei einem für die Zinnverarbeitende Industrie strategisch wichtigem Unternehmen frühzeitig zu dabei zu sein. Damit sichern Sie sich die Chance auf hohe Kursgewinne! Und die Reise geht nun in den nächsten Monaten mit der Exekution des Explorationsprogramms erst so richtig los….

Hinter vorgehaltener Hand spricht man in Insiderkreisen schon vom neuen Stern am Explorations-Himmel! Aber das verwundert auch nicht, denn es steht ein unglaublich starkes Management-Team und die erfolgreiche Venture Capital Firma (Inventa Capital Group) hinter TinOne Resources Inc. (WKN: A3DB9U)!

So konnte das Team bei Inventa Capital seit 2020 mehr als 250 Millionen CAD an Kapital einwerben. Darunter befinden sich u.a. Vizsla Silver Corp., Surge Copper Corp., Golden Shield Resources und Outback Goldfields.

Wichtige Randnotiz: Der Interims CEO von TinOne Resources ist Michael Konnert, der übrigens der Gründer, Präsident und CEO von Vizsla Silver (Börsenwert 360 Mio. CAD) ist!

Mit einer Performance von zwischenzeitlich über 1.300% gehört Vizsla Silver in den letzten 2 Jahren zu den erfolgreichsten Explorations-Stories an der kanadischen Börse.

Quelle: Stockcharts.com

Wir können uns gut vorstellen, dass das eingespielte Erfolgs-Team auch bei TinOne Resources massiven Shareholder-Value schaffen wird. Auch eine Viszla Silver hat mal klein angefangen und der Börsenwert lag bei weniger als 50 Mio. CAD.

Mit TinOne Resources (aktuelle Marktkapitalisierung 17 Mio. CAD) setzen Sie auf

… eines der besten Geologen- und Management-Teams … ein erstklassiges Projekt-Portfolio im politisch sicheren Australien … einen der heißesten Rohstoffe (Zinn), das auch als High-Tech Metall bekannt ist … eine solide Vervielfacher-Chance im Depot.

Jetzt heißt es aber schnell sein, denn die Aktie ist bereits erwacht! Hier scheint sich einiges zu bewegen! Warten Sie nicht zu lange! Die Anfangsgewinne sind die Besten…

Name: TinOne Resources Inc. WKN: A3DB9U ISIN: CA8875891092 Börsenkürzel Deutschland: 57Z0 Börsenkürzel Kanada: TORC (TSXV) Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,335 CAD (TSX) und 0,246€ in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse TSX: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. TinOne Resources Inc. handelt in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Rohstoffradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist u.a. Betreiber der Webseite:

Rohstoffradar.de im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.



Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen TinOne Resources Inc. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@rohstoffradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Enthaltene Werte: AU000000MLX7,MU0456S00006,CA92859G2027,CA8875891092