Aktien: Biontech forscht mit Medigene - Aktie vor Durchbruch?

Anzeige / Werbung Biontech will sich künftig mehr der Forschung im Bereich Immuntherapien gegen Krebs widmen. Die Mainzer Firma kündigt dazu eine Zusammenarbeit mit dem US-Biotechnologieunternehmen Medigene an. Viele große Pharmakonzerne haben sich bereits der Erforschung und Entwicklung möglicher Therapiemöglichkeiten gegen Krebs verschrieben. Auch Biontech will dabei nun mitmischen. Das deutsche Unternehmen setzt dabei auf die neuartige mRNA-Technologie und eine namhafte Kooperation. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Biontech mitteilte, will man bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien mit dem US-Biotechnologieunternehmen Medigene zusammenarbeiten. Die US-Firma erhalte dafür eine Vorabzahlung über 26 Millionen Euro. Zudem übernehme man die Forschungskosten für die Dauer von drei Jahren, so Biontech weiter. Biontech erhält den Angaben zufolge die exklusiven Vermarktungsrechte für alle aus der Kooperation entstehenden Therapien. Bislang ist Biontech vor allem für seinen Covid-19-Impfstoff bekannt, der auf mRNA-Technologie basiert und dem Unternehmen in der Coronavirus-Pandemie Milliardengewinne beschert hat. Biontech-Aktie testet wichtige Unterstützung Die Aktie von Biontech kann sich trotz der aussichtsreichen Neuorientierung nicht erholen. Der Abwärtstrend bleibt intakt, nun steuert der Titel auf die Unterstützung bei 135 Dollar hin. Inzwischen dreht auch der MACD (Momentum) wieder leicht abwärts. Das Chartbild von Biontech bleibt angeschlagen. Enthaltene Werte: US7170811035,DE000A1X3W00,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )