Der Gold- und Edelmetallhändler philoro hat den Umsatz im abgelaufenen Jahr um 74 Prozent auf knapp zwei Mrd. Euro steigern können. Umsatz-Treiber waren sowohl der Onlineshop als auch die mittlerweile 15 Filialen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. "Wir haben eine exzellente Balance im Angebot gefunden, von den Barren unterschiedlichster Größen und Preisklassen über ein breites Sortiment an nationalen und internationalen Münzen bis hin zu unserem Edelmetallsparplan, der nachhaltigen Vermögensaufbau schon ab kleinen Beträgen attraktiv macht", so Gründer und Managing Partner Rudolf Brenner. Die Performance schlägt jedenfalls jene von klassichen Sparformen. Mit dem philoro Edelmetallsparplan hat man ...

