Der Kran- und Hebelösungen-Anbieter Palfinger, der in diesem Jahr sein 90jähriges Firmenjubiläum feiert, hat das abgelaufene Jahr mit einem Rekordumsatz von 1,84 Mrd. Euro (vs. 1,53 Mrd, in 2020), einem EBIT von 155 Mio. Euro (vs. 100,3 Mio. Euro in 2020) und einem Gewinn von 86,6 Mio. Euro (vs. 49,8 Mio. Euro in 2020) abgeschlossen. Es soll eine Dividende in Höhe von 0,77 Euro je Aktie vorgeschlagen werden (für 2020: 0,45 Euro). Laut Palfinger verzeichneten nahezu alle Regionen und Produktlinien neue Rekordauftragseingänge und -stände. Die starke Nachfrage resultierte hauptsächlich aus der positiven Entwicklung der Bauwirtschaft sowie der Forstwirtschaft und Recycling. Langfristige Infrastrukturpakete sowie steigende Investitionen im Wohnbau ...

