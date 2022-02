Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Erneut sehr schwach präsentierte sich gestern der heimische Markt, der ATX musste um 1,0% nachgeben was bereits den fünften Verlusttag in Folge bedeutete. Auch in Wien hatte es am Vormittag durchaus Zeichen für eine Erholung gegeben, aber wie bei den großen europäischen Börsen konnten diese Zuwächse nicht lange gehalten werden, obwohl erneut positive Signale von der Konjunktur kamen. Nach dem starken ifo-Index am Vortag in Deutschland wurde gestern die Stimmung unter den Unternehmen in Frankreich gemeldet, die sich im Februar überraschend stark aufgehellt hatte. Dem stand die gestern gemeldete Inflation in Österreich gegenüber, die im Jänner im Jahresvergleich auf 5,0% angestiegen ist, ...

