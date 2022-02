Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251) will eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro für das Jahr 2021 ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 55,25 Euro einer Dividendenrendite von 0,90 Prozent. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Hauptversammlung findet am 27. April 2022 statt. Die Dividende soll am 5. ...

