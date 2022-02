BKB wächst nachhaltig und verbessert den Geschäftserfolg 2021 deutlich um 41%Palfinger AG: Rekordjahr in der 90jährigen UnternehmensgeschichtePirelli will 2022 Umsatz steigernSafran strebt 2022 einen wieder höheren Umsatz und eine bessere operative Marge an Moskauer Börse setzt Handel aus - startet ab 10.00h Ortszeit Alzchem Group AG: Neue Rekordniveaus bei Umsatz, EBITDA und Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2021 ADVA berichtet Rekordergebnisse für Geschäftsjahr 2021 Aixtron: Weiteres Wachstum in allen Dimensionen / 65% mehr Aufträge, 59% höhere Umsätze in 2021 Allianz will Lebensversicherung und Asset Management enger verzahnen (HB) Aareal Bank schließt GJ 2021 mit deutlicher Ergebnissteigerung ab und setzt sich neue Wachstumsziele Befesa erzielt im Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...