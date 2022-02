Die Immofinanz baut gemeinsam mit AMIC Energy und der Verbund-Tochter Smatrics das Angebot an E-Ladestationen an allen Stop Shop Standorten in Österreich aus. Aktuell können die E-Tankstellen an den zwei Stop Shop-Standorten Simmering und Stadlau genutzt werden. Der Ausbau des Angebots ist an den insgesamt 13 Stop Shops in Österreich ist laut Immofinanz im Gange. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette emissionsfrei zu sein, daher ist es uns enorm wichtig, den Zugang zu erneuerbaren Energien auszubauen. Wir freuen uns sehr, einen innovativen Partner an unserer Seite zu haben und gemeinsam klimafreundliche Mobilität voranzutreiben. Die Schnellladestationen überzeugen nicht nur mit ihrer starken Leistung, sondern ...

