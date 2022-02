FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte sind am Donnerstagmorgen die Profiteure des russischen Truppeneinmarschs in die Ukraine. Während Dax und MDax auf die tiefsten Stände seit fast einem Jahr abrutschen, stiegen Rheinmetall auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Sie gewinnen an der MDax -Spitze 2 Prozent. Auch die Papiere des Rüstungselektronik-Herstellers Hensoldt steigen klar.

Seit Dienstagmorgen suchen die Anleger hier ihre Chance - Rheinmetall kletterten seither um gut 8 Prozent, Hensoldt sogar um über 13 Prozent. Auslöser war, dass der russische Präsident die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk anerkannte, was einen Einmarsch immer wahrscheinlicher werden ließ. Nach dem nun gestarteten Krieg Russlands gegen die Ukraine gehen Anleger davon aus, dass die Europäer ein stärkeres Augenmerk auf ihre militärische Stärke werfen werden./ag/mis

