Verzweiflung macht sich breit bei LANXESS-Aktionären. Denn der Kurs wird satte rund sechs Prozent heruntergeprügelt. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 44,89 EUR. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles LANXESS-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von LANXESS der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LANXESS-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abschlag hat sich die Technik nun massiv verschlechtert. Da heute ein weiteres Sicherheitsnetz durchtrennt wird. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bisher markierten 44,98 EUR diesen Tiefpunkt. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Bei LANXESS ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...