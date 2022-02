Rosenbauer führt mit einem Miteigentümer der amerikanischen Beteiligung Rosenbauer America LLC Gespräche über den Erwerb dessen Anteile. Ziel sei es, weitere 25 Prozent am US-Teilkonzern zu übernehmen, teilt der Feuerwehrenausrüster mit. Wie Rosenbauer weiter offenbart, sei im Rahmen der Verhandlungen erkannt worden, dass ein Andienungsrecht des Minderheitsgesellschafters bestehe und die Anteile an Rosenbauer America LLC im IFRS Konzernabschluss bereits in den Vorjahren als Verbindlichkeit hätten ausgewiesen werden müssen. Dies erfordere nun eine Anpassung der Vergleichszahlen im Konzernabschluss 2021, wodurch sich das Eigenkapital der Vergleichsperiode 2020 um rund 60 Mio. Euro reduziert. Die Eigenkapitalquote geht dadurch um zirka 6 %-Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...