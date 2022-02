HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2706 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht im Wiener Börse Plausch #83 über mehr als 6 Prozent Intraday-Minus nach Kriegsbeginn in der Ukraine, vor allem die RBI verliert und so ist es Putin, der der Bank den sicher geglaubten ATXFive-Platz genommen hat. Weiters haben wir 2x Death-Metal: 1x der Theme Song in Death Metal, 1x ein Death Metal von von Tim Sklenitzka, bepublic. Aktienseitig: FACC, Palfinger, Uniqa. Erwähnt wird:The Realisation vom Tim Sklenitza - https://boersenradio.at/page/podcast/2703/ Die Februar-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die ...

