Der Kran- und Hebelösungen-Anbieter Palfinger, der in diesem Jahr sein 90jähriges Firmenjubiläum feiert, hat das abgelaufene Jahr mit Rekordzahlen abgeschlossen und will auch eine Rekord-Dividende ausschütten. Der Umsatz liegt bei 1,84 Mrd. Euro (vs. 1,53 Mrd. in 2020), das EBIT bei 155 Mio. Euro (vs. 100,3 Mio. Euro in 2020) und der Gewinn bei 86,6 Mio. Euro (vs. 49,8 Mio. Euro in 2020). Es soll eine Dividende in Höhe von 0,77 Euro je Aktie vorgeschlagen werden (für 2020: 0,45 Euro). Für das Geschäftsjahr 2022 peilt Palfinger einen Umsatz von 2,0 Mrd. Euro an. Davon sind 6,5 Prozent aus Preiserhöhungen zu erwarten, wie CFO Felix Strohbichler bei der Pressekonferenz erklärte. Für das 2. Halbjahr 2022 erwartet Palfinger positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...