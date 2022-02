Am Mittwoch standen an der Wall Street erneut Verluste auf der Tagesordnung. Für den Dow Jones ging es um 1,4 Prozent abwärts. Der Nasdaq gab mal wieder deutlicher ab. Hier stand ein Minus von 2,6 Prozent auf der Kurstafel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl WTI, Gold, Bitcoin, Cheniere Energy, Dorian, Raytheon, Alibaba, Moderna und Booking Holdings. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier findet Ihr die Spezial-Sendung zur Eskalation der Ukraine-Krise mit Thomas Bergmann und Martin Weiß: https://www.youtube.com/watch?v=hMR9IUEoSeM