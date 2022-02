In den vergangenen Tagen hatten BioNTech-Aktionäre kaum etwas zu lachen. Die milderen Verläufe der Omikron-Variante und die weltweit angekündigten Lockerungen haben den Impfdruck offenbar so reduziert, dass auch das Vertrauen in die Aktie des Impfstoff-Platzhirschen aus Mainz deutlich gesunken ist. Anders sind die kräftigen Verluste kaum zu erklären, doch das dürfte sich heute ändern…

In den vergangenen vier Tagen büßte BioNTech insgesamt rund 15 Prozent an Wert ein. Die Aktie fiel von 165 US-Dollar auf nur noch 140 US-Dollar. Das bedeutete für BioNTech neue Jahrestiefs. Heute meldet sich die Aktie nun eindrucksvoll zurück. Denn trotz des schwierigen Gesamtmarktes schießen die Kurse aus dem Stand um ...

