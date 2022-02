Die Schweizer UBS hielt per 21. Februar über verschiedene Gesellschaften, sowie direkt und über Finanzinstrumente, in Summe noch 4,36 Prozent an der Immofinanz. Nur einen Tag später wurde die Meldeschwelle wieder unterschritten, UBS informierte über einen Anteil in Höhe von insgesamt 2,82 Prozent. Reduziert wurde offenbar jener Anteil, der über Finanzinstrumente gehalten wurde, wie der aktuellen Meldung zu entnehmen ist.

