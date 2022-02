Aktien: Mercedes-Benz startet neu durch - Aktie vor wichtigem Test

Anzeige / Werbung Der Autobauer Mercedes-Benz hat nach der Trennung von der Lkw-Sparte seinen ersten Jahresabschluss vorgelegt und seine Bilanz auf Hochglanz poliert. Doch die Aktie fällt deutlich zurück. Der Mangel an Computerchips ließ die Fahrzeugproduktion bei der Mercedes Benz-Group im vergangenen Jahr stocken, so dass ein künstlich knappes Angebot auf hohe Nachfrage traf. Daher erzielte Mercedes-Benz einen fast sechs Mal so hohen Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Bereinigt um Neubewertungen im Zuge der Abspaltung der jetzt eigenständigen LKW-Sparte belief sich der Konzerngewinn auf 14,2 Mrd. Euro. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 168 Mrd. Euro. Als Dividende sollen 5 Euro je Aktie ausgeschüttet werden nach 1,35 Euro im Vorjahr. Die um Sonderfaktoren bereinigte Rendite von Autos und Vans schnellte auf ein Rekordhoch von 12,7 Prozent nach 6,9 Prozent im Vorjahr. Mercedes ließ wie andere Hersteller bevorzugt hochpreisige, profitable Modelle vom Band laufen und konnte die üblichen Rabatte drücken. Mercedes-Benz Group-Aktie im Rückwärtsgang

Die Aktie der Mercedes-Benz Group gehört zu den wenigen DAX-Werten, die in diesem Jahr bisher eine positive Performance erzielten. Mit knapp 2 Prozent fällt diese allerdings mager aus und aktuell ist der Titel dabei, sein Jahrestief bei 66,50 Euro zu testen. Die 200-Tagelinie (rot) ist bereits durchbrochen worden. Auch der MACD (Momentum) dreht leicht abwärts und stützt den Abschwung. Erst oberhalb des Widerstands bei knapp 78 Euro bessert sich die charttechnische Lage wieder. Enthaltene Werte: DE0005190037,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,US62914V1061

