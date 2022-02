DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Vorstand der Volkswagen AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengangs der Porsche AG zu prüfen. Nach Maßgabe einer mit der Porsche Automobil Holding SE ausgehandelten Eckpunktevereinbarung soll für den Fall eines Börsengangs das Grundkapital der Porsche AG in 50 Prozent Vorzugsaktien und 50 Prozent Stammaktien unterteilt werden und bis zu 25 Prozent der Vorzugsaktien am Kapitalmarkt platziert werden, teilte der Wolfsburger Autokonzern mit. Die Porsche Holding würde zudem 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien an der Porsche AG von der Volkswagen AG zum Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 Prozent erwerben. Volkswagen unterstrich, die Porsche AG auch nach einem Börsengangs weiterhin voll konsolidieren zu wollen.

++++ TAGESTHEMA II ++++

Die EU-Staaten verhängen weitere Sanktionen gegen Russland wegen dessen Einmarsch in die Ukraine. "Der Europäische Rat vereinbart heute weitere Strafmaßnahmen, die für Russland wegen seines Vorgehens massive und ernste Folgen haben werden", hieß es in der Gipfelerklärung der EU-Staats- und Regierungschefs. Ein Entwurfspapier mit Details der Einigung geht nicht auf einen möglichen Ausschluss Russlands vom internationalen Swift-Finanzverfahren ein. Die Sanktionen betreffen laut Gipfelerklärung den russischen Finanz-, Energie- und Transportsektor, den Export von Dual-Use-Gütern, die für zivile und militärische Zwecke genutzt werden können, die Visa-Vergabe sowie eine Reihe "russischer Einzelpersonen". Das detaillierte Sanktionspaket war von der EU-Kommission vorbereitet worden und muss noch formell vom Ministerrat der EU-Staaten verabschiedet werden. Dies soll am Freitag passieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis

08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Jahresergebnis

11:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Zwischenbericht 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Volkswagen AG, Jahresergebnis

- DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Fortec Elektronik: 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,7% gg Vq 1. Veröff.: -0,7% gg Vq 3. Quartal: +1,7% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,4% gg Vj 1. Veröff.: +1,4% gg Vj 3. Quartal: +2,9% gg Vj 08:00 Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+23,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+24,0% gg Vj - FR 08:45 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: -1,0% gg Vm/-1,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-5,1% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +6,7% gg Vj zuvor: +6,9% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +6,6% gg Vj zuvor: +7,3% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 113,0 zuvor: 112,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +14,1 zuvor: +13,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,8 Vorabschätzung: -8,8 zuvor: -8,5 - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: revidiert: -0,7% gg Vm; vorläufig: -0,9% gg Vm 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 61,7 1. Umfrage: 61,7 zuvor: 67,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.298,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.256,75 -0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 13.852,50 -0,8% Nikkei-225 26.452,90 +1,9% Schanghai-Composite 3.459,04 +0,8% +/- Ticks Bund -Future 166,77% +11 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.052,10 -4,0% DAX-Future 14.302,00 -1,4% XDAX 14.312,44 -1,4% MDAX 30.663,58 -3,8% TecDAX 3.093,29 -1,5% EuroStoxx50 3.829,29 -3,6% Stoxx50 3.541,51 -3,2% Dow-Jones 33.223,83 +0,3% S&P-500-Index 4.288,70 +1,5% Nasdaq-Comp. 13.473,59 +3,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,66% +68

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften kräftig erholt in den Handel starten. Dabei dürfte es sich primär auf eine technische Gegenbewegung auf den Abverkauf des Vortages handeln, die auch von Eindeckungen von Leerverkäufen gestützt sein dürfte. Stützend wirken auch die Vorgaben der Wall Street. Es gibt allerdings auch fundamental stützende Faktoren. So hat sich der Ölpreis stabilisiert und ist von den gestrigen Hochs deutlich gefallen. Auch setzen Anleger darauf, dass die Zentralbanken die Geldpolitik weniger scharf als bislang erwartet verschärfen werden. Ein großer Zinsschritt von 50 Basispunkten im März durch die US-Notenbank wurde fast vollständig an den Märkten ausgepreist. Auch glauben viele Beobachter nicht, dass sich der Krieg in der Ukraine als langfristiger Belastungsfaktor erweisen wird. Dafür sei die wirtschaftliche Bedeutung Russlands einfach zu gering.

Rückblick: Einbruch - Die von Russland gestartete Krieg gegen die Ukraine hat an den Aktienmärkten für einen Kurseinbruch gesorgt. Der Handel verlief dabei nervös und unter hohen Schwankungen. Mit Blick auf die globalen Geldströme, die möglicherweise eingeschränkt werden könnten, gaben Deutsche Bank (-12,5%) und Commerzbank (-13,1%) stark nach. Seit Tagen sind Banken mit hohem Osteuropa-Engagement auffallend schwach, Raiffeisen Bank brachen um 23,1 Prozent ein, der Banken-Sektor verlor 8,2 Prozent. Investoren trennten sich zudem von Aktien, die ein hohes Russland-Engagement aufweisen. Jefferies sah eine hohe Abhängigkeit bei Renault (-9,1%) und Nokian Tyres (-14,9%).

DAX/MDAX/TECDAX

Einbruch - Verkauft wurden Aktien der Unternehmen, die ein hohes Engagement in Osteuropa oder direkt in Russland aufweisen. Hier nannten Analysten Unternehmen wie Uniper (-13,9%), HeidelbergCement (-7,2%) oder die Deutsche Telekom (-5,4%), die zudem Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Nordex (+12,8%) oder auch Siemens Energy (+7,4%) profitierten dagegen davon, dass Deutschland die Windenergie weiter mit Milliarden-Investitionen vorantreiben dürfte - als Ersatz für fossile Brennstoffe aus Russland.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach dem Einbruch während des regulären Geschäfts in Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine haben sich die Aktienkurse deutlich erholt. Den Impuls dazu lieferte die Wall Street, wo neue Sanktionen der USA gegen Russland die Tendenzwende brachten. Unter den Einzelwerten wurden Volkswagen 2,9 Prozent höher getaxt. Der Konzern prüft den Börsengang von der Porsche AG. Die Aktien der Porsche Automobil Holding stiegen um 4,6 Prozent. Freenet legten um 3,5 Prozent zu. Das Unternehmen hatte im Geschäftsjahr 2021 die eigenen Ziele übertroffen.

USA - AKTIEN

Fest - Der russische Einmarsch in die Ukraine hat auch an der Wall Street zunächst zu einem kräftigen Abverkauf geführt. Allerdings drehten die Kurse im Verlauf ins Plus, teils sogar kräftig. Denn Anleger spekulierten darauf, dass die US-Notenbank bei ihren geplanten Zinserhöhungen weniger energisch vorgehen werde, um einen etwaigen wirtschaftlichen Schaden durch die Ereignisse in der Ukraine zu lindern. Zudem kündigte US-Präsident Joe Biden neue Sanktionen gegen Russland an. Damit erhielt die Erholungsbewegung zusätzliche Nahrung. Alle anderen Ereignisse traten in den Hintergrund. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten wurden nur am Rande wahrgenommen. Umsatz und Ergebnis von Ebay lagen im Rahmen der Erwartungen. Allerdings gab es einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende erste Quartal, was die Aktie anfangs sehr stark belastete. Letztlich profitierte die Aktie von den Spekulationen auf langsamere Zinserhöhungen und gewann 1,6 Prozent. Moderna sprangen um 15 Prozent, nachdem der Pharmakonzern dank des starken Umsatzes mit seinem Corona-Impfstoff die Erwartungen übertroffen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -3,2 1,60 84,1 5 Jahre 1,86 -4,8 1,91 60,0 7 Jahre 1,95 -3,7 1,99 50,8 10 Jahre 1,97 -3,0 2,00 45,6 30 Jahre 2,28 -2,2 2,30 37,6

February 25, 2022 01:41 ET (06:41 GMT)

