- Die US-Indizes erlebten gestern eine große Umkehr, nachdem Joe Biden ein neues Sanktionspaket gegen Russland angekündigt hatte. Der S&P 500 legte um 1,50% zu, der Dow Jones stieg um 0,28% und der Nasdaq um 3,35%. Der Russell 2000 legte um 2,67 % zu. - Die Aktien in Asien legten nach der späten Umkehr an der Wall Street zu. Der Nikkei legte fast 2% zu, der Kospi stieg um 1% und der S&P/ASX 200 schloss 0,1% höher. - Die DE30-Futures deuten auf eine große Kurslücke bei der Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hin. - Biden kündigte ein Sanktionspaket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...