Die Technologieaktien in den USA erlebten gestern einen massiven Short Squeeze, als klar wurde, dass Washington mit den Sanktionen die zuvor von Putin definierten ‚roten Linien' nicht überschreiten würden. Der Deutsche Aktienindex kann sich daraufhin zwar auch erholen, rückt aber nicht von der charttechnischen Position ab, auf dem aktuellen Niveau am Ende der Woche eine Trendwende einzuläuten. Die Frankfurter Börse wird bei diesem Konflikt auch deshalb stärker in Mitleidenschaft gezogen, weil Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...