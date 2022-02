So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last gabb, -1.05% ytd, +78.60% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 118.467 Euro, ein Plus von 1.084,67 Prozent nach Spesen. Wienerberger hat gestern 12,07 Prozent verloren, war drittgrösster Verlierer, auch wenn man in der Region kaum tätig ist. Für mich ist das Pech. Denn: Wienerberger wird zwar per März-Verfall den ATXFive-Platz an die Bawag verlieren, ist ja aber jetzt noch im ATXFive. Und gestern (siehe 810 Mio. Gesamtumsatz in Wien) wurde zuletzt grosse Gewinner Wien abverkauft (gute Performance, Ukraine/Russland-Exposure, Shift ...

