Für den weltgrößten Gasproduzenten kommt es derzeit knüppeldick. Das Unternehmen ist regelrecht zum Spielball im Machtkampf zwischen Putin und der westlichen Welt geworden. Um den russischen Staatschef weiter unter Druck zu setzen, wurde in Deutschland die Zertifizierung der ohnehin umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 ausgesetzt. Unter dem Strich musst Gazprom in der abgelaufenen Woche massive Verluste hinnehmen.

Am 16. Februar notierte die Aktie im Hoch noch knapp unterhalb der 8-Euro-Marke, ehe es für den Kurs brutal in den Keller ging. Gazprom verlor an drei Tagen zweistellig und schlug am Donnerstag im Tief bei nur noch 3,67 Euro. Ein Minus von deutlich mehr ...

