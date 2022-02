Aus dem Equity weekly der Erste Group: Die russische Armee führte am Donnerstag eine unprovozierte Invasion der Ukraine durch. Eine Auswirkung sind deutlich gestiegene Preise für Öl und erhöhte Volatilität an den globalen Aktienmärkten. Da die EU, USA, GB und Taiwan starke wirtschaftliche Sanktionen gegen die russische Wirtschaft durchführen, haben wir unsere Empfehlung für Gazprom und Sberbank von Halten auf Verkaufen gesenkt. Die US-Sanktionen richten sich insbesondere gegen den russischen Bankensektor sowie durch Export-Verbote auf Hard- und Software gegen den russischen Industriesektor. Wir erwarten, dass die Leitindizes weiterhin sehr volatil bleiben werden. Der Abwärtstrend des europäischen Aktienmarktes ist noch nicht beendet. Energie- und Rohstoffwerte sollten auch in der ...

